una novità configurata per la serie galaxy s26 introduce una funzione di traduzione in tempo reale direttamente dall’obiettivo della fotocamera. basata sul sistema Overlay Translation, questa capacità consente di vedere testo tradotto ancorato al contenuto originale durante lo scorrere dell’inquadratura, offrendo un’esperienza immediata, fluida e utile in contesti quotidiani. l’articolo sintetizza funzionamento, differenze rispetto ai dispositivi precedenti e condizioni di utilizzo. real-time translation nella fotocamera del galaxy s26. la funzione di real-time translation nell’app fotocamera rappresenta un’evoluzione mirata: è la prima implementazione della tecnologia di traduzione istantanea direttamente nel viewfinder, senza dipendere da una fase di post-processing. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy s26 series scopri una funzione fotocamera ingegnosa di cui pochi parlano

