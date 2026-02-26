Galaxy s26 pubblicità care+ nelle impostazioni ma almeno scompare

Su Galaxy S26, l'ultimo aggiornamento introduce una finestra promozionale dedicata a Samsung Care+ nel menu impostazioni. Questa novità si manifesta come una sezione visibile che può essere visualizzata o nascosta dall'utente, a seconda delle preferenze. La modifica riguarda principalmente la gestione delle promozioni all’interno del sistema, lasciando comunque la possibilità di disattivarla o di ignorarla.

la novità introdotta con one ui 8.5 sui galaxy s26 riguarda principalmente una nuova finestra promozionale nel menu impostazioni dedicata a Samsung Care+. l’obiettivo è rendere più visibile l’offerta di protezione verso l’utente, offrendo una panoramica chiara delle opzioni disponibili fin dall’accesso alle impostazioni di sistema. l’approccio è orientato a stimolare l’iscrizione, mantenendo però una presentazione non invasiva una volta chiuso l’avviso. nell’ultimo aggiornamento, il banner promozionale emerge in alto nelle impostazioni del galaxy s26, annunciando l’iscrizione a Samsung Care+ e la copertura in caso di danni imprevisti. la comunicazione resta fondamentalmente identica nel contenuto a quanto visto in passato, ma con una posizione molto più prominente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

