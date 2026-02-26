Galaxy s26 modalità fotocamera nascosta da 24mp ecco come attivarla

Una funzione nascosta della serie Galaxy S26 permette di attivare una modalità fotografica da 24 MP, disponibile tramite un’applicazione chiamata Camera Assistant. Per accedervi, è necessario installare e configurare questa app, che consente di sbloccare opzioni non visibili nelle impostazioni standard del telefono. La procedura rappresenta un modo per ottenere scatti di alta qualità con il dispositivo.

questo testo analizza una funzione nascosta della serie galaxy s26: una modalità di scatto da 24 mp accessibile solo attraverso l’installazione di camera assistant. la funzione mira a offrire immagini più definite senza richiedere interventi manuali, impiegando un’ elaborazione basata sull’IA per coniugare dettaglio e luminanza in modo bilanciato. modalità nascosta da 24 mp. Samsung ha introdotto discretamente una modalità di scatto 24 mp estesa all’intera line-up della gamma s26. per sbloccarla è necessario scaricare Camera Assistant dal Galaxy Store; l’opzione non compare automaticamente nell’app fotocamera di base. la funzione è pensata per un uso immediato e semplice, offrendo una via di mezzo tra velocità e dettaglio senza configurazioni complesse. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

