Galaxy s26 integrazione perplexity ai è più profonda di quanto pensi

questo articolo analizza l’annuncio della gamma galaxy s26 e l’integrazione avanzata di perplexity che porta un’IA multi-agen nel cuore del sistema operativo. si esamina cosa cambia per l’esperienza d’uso, come si confronta con la filosofia di apple e quali prospettive si delineano per l’ecosistema samsung. l’obiettivo è offrire una lettura chiara sulle dinamiche tra hardware, software e IA di sistema, evidenziando i punti chiave senza tralasciare i dettagli tecnici rilevanti. la novità principale risiede nell’integrazione di perplexity come motore di intelligenza direttamente nel framework del dispositivo. l’api sonar alimenta la parte IA, estendendo le capacità al nuovo bixby che fornisce risposte web in tempo reale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

