galaxy s24 series riceve aggiornamento di sicurezza febbraio 2026

Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento di sicurezza per la serie Galaxy S24, in arrivo proprio mentre la casa coreana presenta la sua ultima linea di dispositivi. L’update si concentra su miglioramenti e patch di sicurezza, assicurando agli utenti una maggiore protezione. I proprietari dei modelli interessati possono scaricare l’aggiornamento tramite le impostazioni del telefono, seguendo le istruzioni fornite.

in concomitanza con il lancio della nuova line-up hardware Samsung prosegue con aggiornamenti software mirati. dopo la presentazione della serie galaxy s26 e dei nuovi auricolari buds 4 e 4 pro, la casa coreana distribuisce la patch di sicurezza di febbraio 2026 anche per la famiglia galaxy s24. la serie galaxy s24 riceve la patch di sicurezza di febbraio 2026. tutti i modelli della serie, s24, s24+ e s24 ultra, hanno ricevuto una nuova aggiornamento software contenente la patch di sicurezza di febbraio 2026. l’aggiornamento, identificato dalla versione firmware s91xnkss7ezb2, ha una dimensione di circa 441,78 mb. come consueto, la distribuzione avviene prima in corea del sud e successivamente si espande ad altre regioni; Non sono state comunicate tempistiche ufficiali per gli stati uniti o per mercati esterni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

