Futuro Nazionale prende corpo | Vannacci atteso a Salerno
Il movimento Futuro Nazionale si sta consolidando con l’arrivo di un suo rappresentante a Salerno. Venerdì 22 aprile si terrà un incontro pubblico presso un hotel della città, dove sarà presentato ufficialmente il progetto. L’appuntamento è stato annunciato durante un evento organizzato nel pomeriggio all’Holiday Inn Naples, in occasione della presentazione della nuova iniziativa politica.
Il 22 aprile Roberto Vannacci sarà a Salerno. L'annuncio è stato dato oggi nel corso di un incontro pubblico all'Holiday Inn Naples, dove si è svolta alle 15 la presentazione della costituente di Futuro Nazionale, il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci. Cardiello in prima. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Futuro nazionale, il partito di Vannacci prende corpo: la squadra del generale(Adnkronos) - Prende corpo la struttura del partito di Roberto Vannacci. Carte alla mano, sono 4 i 'soci fondatori', ovvero i firmatari dell'atto costitutivo di 'Futuro nazionale', che si sono present
Futuro Nazionale di Vannacci, Romani referente provinciale e via al tesseramento. Elezioni, per ora dal centrodestra nessun segnaleNei giorni scorsi Sonia Nannarelli era stata nominata come referente del Comitato Costituente. Team Leader del Team Giorgio Vasari del Mondo al Contrario, Nannarelli coordinerà le attività di
