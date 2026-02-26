Futuro Nazionale prende corpo | Vannacci atteso a Salerno

Il movimento Futuro Nazionale si sta consolidando con l’arrivo di un suo rappresentante a Salerno. Venerdì 22 aprile si terrà un incontro pubblico presso un hotel della città, dove sarà presentato ufficialmente il progetto. L’appuntamento è stato annunciato durante un evento organizzato nel pomeriggio all’Holiday Inn Naples, in occasione della presentazione della nuova iniziativa politica.