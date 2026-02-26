Fusione sospetta Aeb-A2A | Vigilare era mio dovere

"Per spiegare i miei esposti avrei dovuto portare quattro valigie di documenti perché ho scritto non solo alla Procura di Monza e a quella della Corte dei Conti, ma anche al presidente della Repubblica e a quello del Senato". Così ha esordito ieri in aula al Tribunale di Monza Tiziano Mariani, ex capogruppo consiliare di Noi per Seregno, il primo a puntare il dito contro la fusione fra Aeb e A2A ora al centro di un processo per turbativa d’asta. Il dibattimento, che vede tra gli imputati anche il sindaco di Seregno Alberto Rossi (ieri presente davanti alla giudice Debora Vanini), è entrato nel vivo con la testimonianza di Tiziano Mariani, convocato dalle pm Stefania Di Tullio e Cinzia Citterio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

