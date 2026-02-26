Furti e scippi | cosa fare subito e dove finisce la legittima difesa Parla l’avvocato Carluccio

Un furto o uno scippo sono situazioni che possono capitare a chiunque. È importante sapere come comportarsi subito dopo aver vissuto un episodio del genere. In questa puntata, l’avvocato Carluccio spiega cosa si può fare legalmente e dove si inizia a parlare di legittima difesa. Ecco cosa bisogna sapere in caso di questo tipo di incidente.

Roma, 26 febbraio 2026 – Continua la rubrica mensile “Delitti e diritti” a cura dell’avvocato penalista-cassazionista Gianfranco Carluccio. Una volta al mese, su Il Faro Online, un tema legale che incrocia la vita quotidiana. Nel frattempo, tra un’uscita e l’altra, sui social arrivano pillole pratiche per riconoscere rischi e trappole. Stavolta il focus è su furti in abitazione, borseggi e scippi, e su quel passaggio delicatissimo che spesso arriva dopo: la difesa, con i suoi limiti, le sue conseguenze e il nodo decisivo della proporzionalità. Il punto di partenza è concreto, quotidiano. Si rientra e si capisce che qualcuno è entrato. La tentazione è quella di correre dentro, controllare, rimettere in ordine, recuperare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

