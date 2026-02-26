Furti di bici un mercato sempre più ricco

Cari amministratori lo sapete che a Bologna rubano le biciclette e le rivendono per pochi euro? Mio marito ha fatto l’università negli anni 1988-95 e c’era già la piaga dei furti di bici. I miei figli frequentano l’ateneo e a loro hanno rubato vecchie bici pur chiuse con i lucchetti. Ne ho perso il conto, puff sparite. Chi sono i ladri? Lo so che ci sono cose più importanti però la qualità della vita dipende da tante cose. Milena Marz Risponde Beppe Boni Niente di nuovo sotto il sole. A Bologna e in altre città dell’Emilia-Romagna i furti di biciclette sono un flagello stabile. Quelle più nuove se parcheggiate da qualche parte non si salvano nemmeno se vigila San Petronio, ma anche quelle più datate sono appetibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

