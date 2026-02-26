Furlani salta gli Assoluti Indoor | influenza e incertezza anche per altri big azzurri

Mentre si avvicinano i Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026 di atletica, in programma al PalaCasali di Ancona da venerdì 27 febbraio a domenica primo marzo, arriva una brutta notizia per il pubblico italiano. Il campione mondiale in carica nel salto in lungo nonché uno dei protagonisti più attesi della rassegna tricolore, Mattia Furlani, ha ufficialmente rinunciato alla partecipazione a causa di un forte stato influenzale. Questa assenza rappresenta un colpo per l’evento, visto che Furlani era tra i favoriti dopo la brillante prestazione di Metz dove ha raggiunti 8,39 metri. Il 21enne laziale, iscritto inizialmente alla rassegna indoor, ha dovuto dare forfait quasi tre settimane dopo l’eccellente salto di 8,39m realizzato a Metz, risultato che lo pone ai vertici mondiali della stagione. 🔗 Leggi su Sportface.it

Mattia Furlani rinuncia agli Assoluti indoor. Il motivo del forfait e gli altri big azzurri in forseProsegue il conto alla rovescia in vista dei Campionati Italiani Assoluti indoor 2026 di atletica, che si terranno al PalaCasali di Ancona da venerdì...

Assoluti Invernali di nuoto artistico: i big azzurri in gara a RiccioneLa Polisportiva Riccione sarà presente con le sue sincronette qualificate ai campionati regionali di Carpi lo scorso novembre Lo Stadio del Nuoto di...

Temi più discussi: Caorle. Agli Assoluti di Atletica salta il bronzo olimpico Furlani; Assoluti indoor: gli iscritti di Ancona 2026; Atletica, chi parteciperà ai Campionati Italiani indoor 2026? Dosso, Fabbri, Iapichino e una parata di stelle. Furlani in dubbio.

Mattia Furlani rinuncia agli Assoluti indoor. Il motivo del forfait e gli altri big azzurri in forseProsegue il conto alla rovescia in vista dei Campionati Italiani Assoluti indoor 2026 di atletica, che si terranno al PalaCasali di Ancona da venerdì 27 ... oasport.it

Furlani assente agli Assoluti indoor per influenzaProsegue il conto alla rovescia verso i Campionati Italiani Assoluti indoor 2026, in programma al PalaCasali di Ancona da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo. Tuttavia, nelle ultime ore è giunta u ... it.blastingnews.com

Mattia Furlani rinuncia agli Assoluti indoor. Il motivo del forfait e gli altri big azzurri in forse - x.com

Nuovo squillo internazionale per Leonardo Fabbri! Il campione europeo del getto del peso ha trionfato al meeting di Nehvidzy, in Repubblica Ceca, con una straordinaria misura di 21,80 metri! A soli due giorni dagli Assoluti indoor di Ancona, Leon - facebook.com facebook