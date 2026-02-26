Dopo la sconfitta contro l'Inter, la Juventus ha deciso di non organizzare proteste pubbliche durante il Gala, adottando un approccio più discreto rispetto ad altre occasioni. La decisione deriva da una strategia comunicativa volta a evitare possibili escalation e mantenere una linea più composta. Questa scelta evidenzia un diverso modo di affrontare le controversie, puntando sulla calma piuttosto che sulla polemica.

"L'espulsione di Kelly? C'è poco da commentare", ha tagliato corto Giorgio Chiellini nel post Galatasaray. Poche parole, ma tanta delusione e frustrazione per una decisione arbitrale che ha penalizzato la Juventus, costretta a giocare in inferiorità numerica contro i turchi dall'inizio del secondo tempo. Un film già visto nelle ultime settimane: i bianconeri sono rimasti in dieci tanto a Istanbul (rosso di Cabal) quanto nel derby d'Italia contro l’Inter (Kalulu). Alla Continassa la sensazione di aver subito un torto è la medesima. Casi, serate e situazioni, però, sono diverse. E differente è stata anche la reazione del dirigente bianconero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Furiosa dopo l'Inter, niente proteste contro il Gala: perché la Juve si è comportata diversamente

Inter Juve, furia contro La Penna: «Non esiste, non esiste!». Reazione furiosa di Comolli e Chiellini dopo lo scandalo Kaluludi Redazione JuventusNews24Inter Juve, dura la reazione dei bianconeri contro La Penna dopo il rosso a Kalulu.

Boniek e Tardelli si giocano il Derby d'Italia: i due la pensano diversamente su Inter-JuveA margine della presentazione del film documentario 'Juventus, Primo Amore', che celebra i successi del decennio 1975-1985, Boniek e Tardelli si...

Temi più discussi: L’arbitro La Penna minacciato di morte dopo Inter-Juve. Ora indaga la Procura di Roma; Massimo Giletti lascia lo studio al Processo al 90°: lite furiosa su Bastoni e Calciopoli, poi l'addio clamoroso; Capello, che stoccata all'Inter: Atalanta e Juve ci hanno resi orgogliosi, mentre...; Lite Allegri-Fabregas dopo Milan-Como: Sei un bambino cogli**e che ha cominciato ora.

Juventus furiosa dopo Inter-Juve: Chiellini e Comolli contro protocollo e arbitri. Inaccettabile, così il calcio italiano perde credibilitàJuventus furiosa dopo Inter-Juve: Chiellini e Comolli contro protocollo e arbitri. Inaccettabile, così il calcio italiano perde credibilità La Juventus alza ... tuttojuve.com

Marotta furioso con Saviano dopo Inter-Juventus: Non so chi sia. L'attacco dello scrittore: Campionati falsatiL'amministratore delegato nerazzurro risponde allo sfogo social dell'autore di Gomorra, preannunciando azioni legali. E su Bastoni, dopo le polemiche arbitrali seguite al derby d'Italia: Ha sbagliato ... today.it

ULTIMA ORA BUFERA TOTALE! Juventus furiosa dopo lo scontro Gravina-Elkann: la verità è venuta fuori Scopri al primo commento cosa sta succedendo facebook

Furiosa lite tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas dopo #MilanComo Prima dell'ingresso in sala stampa del livornese, accesa discussione tra gli allenatori: al centro, il gesto di Fabregas nei confronti di Saelemaekers "Sei un bambino, sei un coglione, x.com