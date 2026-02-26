funzionario del tribunale pagava collaboratore con soldi pubblici

Le forze dell'ordine hanno arrestato un funzionario del Tribunale di Velletri, coinvolto in un procedimento che riguarda il pagamento di un collaboratore con fondi pubblici. L'operazione si è conclusa con l'applicazione di una misura interdittiva, che mette in evidenza le indagini avviate per verificare eventuali irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche.

In particolare, il dirigente avrebbe gestito in modo non conforme le somme versate dagli utenti, privilegiando la riscossione in contanti e omettendo l’adozione dei sistemi di pagamento tracciabili previsti, tra cui la piattaforma PagoPA. Tale condotta avrebbe consentito l’accumulo di oltre 72.000 euro, sottratti alle ordinarie procedure contabili. Secondo quanto emerso, il denaro sarebbe stato utilizzato, per un arco temporale di circa undici anni, anche per retribuire in modo irregolare un ex dirigente dello stesso ufficio, oggi in quiescenza, che continuava a prestare attività lavorativa occupandosi della contabilità. Il collaboratore disponeva stabilmente di una postazione di lavoro ed era compensato con cadenza regolare, anche in periodi di assenza. 🔗 Leggi su Laverita.info

