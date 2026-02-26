Il cantautore romano rompe il silenzio sulla fine della storia con l’attrice Lia Greco e il dolore che ha ispirato. Il cantautore romano rompe il silenzio sulla fine della storia con l’attrice Lia Greco e il dolore che ha ispirato il suo ritorno L’apparizione di Fulminacci alla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo ha sollevato un polverone di interrogativi. Dietro le note malinconiche di “Stupida sfortuna” non c’è solo musica, ma il fantasma di un amore durato sette anni. Il destinatario di questi versi carichi di rimpianto è Lia Greco, l’attrice romana che per quasi un decennio è stata l’ombra e la musa del cantante. Ma cosa è successo davvero tra i due, proprio quando sembravano pronti al grande passo della convivenza? Classe 1994, Lia Greco non è certo una figura che passa inosservata. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Fulminacci e il segreto di Stupida sfortuna: chi è la donna dietro il testo di Sanremo?

Sanremo, il testo della canzone “Stupida sfortuna” di FulminacciLa prima esibizione di Fulminacci sul palco della 76esima edizione del Festival è piaciuta molto alla sala stampa, tanto che il cantautore romano è...

Sanremo 2026, Fulminacci canta Stupida sfortuna. Testo e di cosa parla la canzoneCi sono artisti che arrivano a Sanremo per inseguire il palco e altri che portano al Festival il proprio mondo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, i look della seconda serata: Lauro illumina, il resto è noia; Sanremo 2026, i più votati: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Masini. Come è andata la prima serata; La Repubblica della canzone (Sanremo, la prima serata); Chopin, Notturno a Parigi, in un film il lato segreto del genio della musica tra mondanità ed eccessi.

Fulminacci a Sanremo 2026: il gesto anti-scaramanzia e la canzone che fa parlareFulminacci si presenta all'Ariston con un sorriso beffardo: passa sotto una scala e porta sul palco di Sanremo 2026 la canzone favorita Stupida sfortuna ... notizie.it

Come è diventato famoso Fulminacci? La carriera e il successo del cantautore romanoMolti utenti cercano online: Come è diventato famoso Fulminacci?, Fulminacci quando ha iniziato?, Qual è stata la canzone che ha lanciato Fulminacci?. In questo articolo ripercorriamo la carrier ... spettegolando.it

Stupida sfortuna Fulminacci porta all’Ariston la sua poesia leggera Continua a seguire @radio105 per non perderti i prossimi contenuti! #radio105 #sanremo2026 #extrafestival #stupidasfortuna #fulminacci @fulminacci - facebook.com facebook