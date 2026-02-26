A Frosinone, un uomo di 46 anni è stato scoperto aver simulato una rapina in strada, cercando di coprire le perdite alle slot machine. La vittima, una donna, ha riferito di essere stata aggredita alle spalle, derubata di gioielli e denaro. L'indagine ha portato alla luce il tentativo dell’uomo di mascherare le proprie azioni.

Una donna denuncia una rapina mai avvenuta, rivelando una simulazione per giustificare la perdita di denaro. Una violenta aggressione in strada è stata denunciata da una donna, che ha raccontato di essere stata colpita alle spalle e derubata dei suoi gioielli e di denaro. Tuttavia, l’incidente, avvenuto a Villa Latina, nella provincia di Frosinone, il 17 gennaio 2026, si è rivelato essere una simulazione. La vittima, una casalinga di origini romene di 46 anni, si è presentata presso la Stazione dei Carabinieri locale, affermando di essere stata aggredita mentre rincasava a piedi. Secondo il suo racconto, un uomo in bicicletta le si sarebbe avvicinato, costringendola a voltarsi e colpendola con un pugno al volto, facendola cadere priva di sensi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Frosinone: simula una rapina per nascondere le perdite alle slot, smascherata 46enne

