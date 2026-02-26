Frosinone al Vittoria Made in Italy

Domenica 1° marzo alle 18 si terrà al Teatro Vittoria di Frosinone un evento speciale. La stagione teatrale 2025-26 prende il via con uno spettacolo che porta in scena produzioni italiane. L’iniziativa è promossa dal Comune di Frosinone, con il supporto delle istituzioni locali dedicate alla cultura e al centro storico. L’appuntamento è aperto a tutti gli appassionati di teatro.

Uno spettacolo all’insegna di una curiosa rivisitazione per approfondire e non dimenticare luoghi, monumenti e musica che sono pure il bagaglio che ci ha fatto crescere Il 1° marzo andrà in scena “Made in Italy”, testo di David Norisco, regia di Francesco Branchetti, con Barbara De Rossi, Simona Bettoni, Ilaria Giorgi, Samanta Chieffallo. Se il Gran Tour dei secoli passati portava nella nostra penisola moltitudini di poeti, musicisti, scrittori e nobili dell’Europa, presi da una fervida emozione culturale, vogliamo oggi percorrere con curiosa determinazione alcune regioni della nostra Italia con un volo all’insegna di una curiosa rivisitazione per approfondire e non dimenticare luoghi, monumenti e musica che sono pure il bagaglio che ci ha fatto crescere. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

