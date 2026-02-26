Frecciarossa Final Eight 2026 | MOAB rafforza il modello integrato di coinvolgimento dei tifosi

A Torino si è svolta la prima giornata della Final Eight 2026, un evento che combina sport, contenuti digitali e intrattenimento. L'evento ha rappresentato un esempio di come si possa creare un’esperienza coinvolgente per i tifosi, andando oltre la semplice partita. L’attenzione si concentra sull’intensificazione dei rapporti tra pubblico e manifestazione, offrendo nuove modalità di partecipazione.

Un uomo evento che unisce sport, contenuti digitali e intrattenimento ha visto a Torino il prologo di una fan experience capace di estendere l’azione della Final Eight LBA oltre la singola partita. In una cornice che combina sport, digitale e inclusione, MOAB ha curato per il terzo anno consecutivo la Fan Zone ufficiale, trasformando il foyer dell’Inalpi Arena in una piattaforma di fan engagement attiva e continuativa. La LBA Court Experience ha occupato un’area di 3.600 mq, integrando sport, contenuti digitali e spettacolo in un format proprietario. La zona ha previsto un campo 3×3 full court di 19×12 metri, 8 lounge partner, 3 terrazze hospitality, oltre a punti food & beverage e corner promozionali, offrendo un palinsesto continuo modulato per famiglie, giovani e community digital-native. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

