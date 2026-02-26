Frane e rivi | a che punto siamo con la messa in sicurezza gli interventi a Genova

Genova è una città fragile e lo dimostrano le ultime frane che stanno interessando il territorio: smottamenti, muraglioni che crollano, ma il dissesto passa anche per i rivi da mettere in sicurezza. Dal Comune sono cinque i principali interventi in attuazione nel 2026 da ponente a levante, per un investimento di tre milioni di euro. Accanto a questi ci sono lavori da oltre 140 milioni che proseguono in città tra cui la sistemazione idraulica del tratto finale del rio Priaruggia e del rio Villa Castagna in corrispondenza della “Sciorba, oltre allamessa in sicurezza in via Molinetto di Voltri, via Costa d’Erca e via Loria, al Biscione. In più, la giunta sta lavorando per partire quest'anno con i lavori di collegamento dei rivi Novare e Noce alla galleria del Fereggiano, per una stima di 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

