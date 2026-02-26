Il palcoscenico diplomatico di Ginevra ha riservato un colpo di scena inaspettato, ribaltando le premesse che solo pochi giorni fa sembravano scolpite nella roccia dei palazzi parigini. Nonostante le dichiarazioni bellicose rilasciate in Parlamento dal ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, la Francia ha scelto una via decisamente più cauta durante l’ultimo Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. L’obiettivo dichiarato era ottenere le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi, ma la delegazione transalpina ha preferito innestare la retromarcia, trasformando quello che doveva essere un attacco frontale in un richiamo formale dai toni sfumati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Francesca Albanese, la Francia rinuncia a presentare la richiesta di dimissioni all’Onu

Francesca Albanese, respinta dall’Onu la richiesta di dimissioniIl muro contro muro tra le diplomazie occidentali e le Nazioni Unite si arricchisce di un capitolo decisivo.

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice OnuLa Francia ha ufficialmente chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati,...

Temi più discussi: Francesca Albanese, il caso ora spacca l'Onu. E la Francia congela la risoluzione per le dimissioni: Se si votasse, non passerebbe; Blog | Francesca Albanese: com'è arrivata fin lì e perché Francia e altri stati ne chiedono la rimozione dall'ONU; Francesca Albanese, la Francia chiede le dimissioni da relatrice Onu: Su Israele parole oltraggiose; Pressioni dalla Francia, Albanese a Euronews: Non mi dimetto.

Onu, la Francia si ammorbidisce su Albanese: niente dimissioni, la nuova posizioneL'ambasciatore francese presso le Nazioni Unite a Ginevra - differentemente da quanto annunciato - non ha chiesto le dimissioni di Francesca ... iltempo.it

Caso Albanese, la Francia rinuncia a chiedere le dimissioni della relatrice OnuDalle minacce di dimissioni al semplice richiamo: come è cambiata la linea di Parigi sulla relatrice speciale Francesca Albanese ... affaritaliani.it

Politico: 'Parigi opta per un semplice richiamo' verso Francesca Albanese all'Onu. Il portavoce del ministero degli Esteri: 'Dovrebbe avere la dignità di dimettersi' #ANSA - facebook.com facebook

Il Pd si sfila sulle dimissioni di Francesca Albanese: "È una perdita di tempo". La Lega presenta una risoluzione alla Camera per chiederne le dimissioni, Avs e M5s la difendono. Il Pd non presenta un testo e non sa ancora cosa voterà. Di @zamnice26 x.com