Francesca Albanese intimidazioni e insulti a FdI | vietato raccogliere firme contro di lei

La petizione contro Francesca Albanese non s’ha da fare. I pro-Pal hanno detto no, l’ennesimo di una fila interminabile di negazioni. Contesto. A Bari lo scorso 4 agosto il Comune ha conferito, per volontà del sindaco Pd Vito Leccese, alla relatrice speciale Onu per i territori palestinesi occupati le chiavi del capoluogo pugliese. Un gesto che fin da subito ha spaccato in due la città, data la chiara natura divisiva della Albanese. «Questo è un gesto simbolico», dichiarò durante la cerimonia il primo cittadino, «per affermare che Bari è al suo fianco contro le sanzioni statunitensi che la stanno colpendo». Stacco. Passano i mesi, ma la diatriba prosegue. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Bari: firme contro la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, euro deputato FdI denuncia “intimidazione” di manifestanti PicaroDi seguito un comunicato diffuso da Michele Picaro, parlamentare europeo: "Questa mattina la mia segreteria politica di Bari è stata presa d'assalto...

FdI contro Francesca Albanese: «Via dall’Onu»«Francesca Albanese non dovrebbe restare un minuto di più a ricoprire il ruolo di rapporteur dell’ONU».

