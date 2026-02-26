Frana Arenzano | ecco quando riapre l' Aurelia e il dettaglio dei lavori

L'Aurelia tra Arenzano e Genova sarà riaperta dopo mesi di chiusura dovuta a una frana che ha interessato la zona. I lavori di messa in sicurezza sono stati completati e si sta procedendo con le ultime verifiche prima della riapertura prevista. La strada rimane fondamentale per il traffico locale e i pendolari della zona. La data di ripristino è stata comunicata ufficialmente.

È stata fissata la riapertura dell'Aurelia tra Arenzano e Genova, chiusa dallo scorso 25 gennaio a causa di una grossa frana.Frana Arenzano, l'allarme dell'Ordine dei Geologi: "È zona rossa, era un crollo annunciato: serve più prevenzione"Quando riapre l'Aurelia ad ArenzanoL'annuncio è arrivato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Frana tra Arenzano e Genova, Aurelia bloccataGenova, 25 gennaio 2026 - Traffico in tilt sull’Aurelia tra Arenzano e Genova, all’altezza della galleria Pizzo a causa di una grossa frana che si è... VIDEO | Arenzano, grossa frana sull'Aurelia. Il sindaco: "Ci saranno disagi"Grossa frana sull'Aurelia ad Arenzano con viabilità interrotta domenica sera, 25 gennaio 2026. Temi più discussi: Frana Arenzano, slitta la riapertura dell'Aurelia. Progetto galleria paramassi: tavolo per valutare le alternative; VIDEO & FOTO - Arenzano, ecco il filmato integrale (diviso in capitoli) dell'incontro sulla galleria paramassi; In Liguria 13,5 mila frane, 105 mila abitanti vivono in zone ad alto rischio: ecco la situazione. Frana di Arenzano, c'è la data per la riapertura dell'Aurelia: ecco quandoDopo la frana le squadre Anas e la ditta incaricata sono intervenute subito per ripristinare la circolazione in tempi brevi con l’impiego di personale altamente specializzato ... primocanale.it Frana Arenzano: ecco quando riapre l'Aurelia (e il dettaglio dei lavori)Anas ha fatto sapere che nei prossimi mesi saranno anche completati gli interventi per prevenire il dissesto idrogeologico del territorio con un intervento programmato nel tratto esterno alla galleria ... genovatoday.it Dopo la chiusura del 25 gennaio per una frana nel Ponente di Genova, l’Aurelia ad Arenzano riaprirà al traffico il 4 marzo con circolazione a doppio senso. L'Anas annuncia il ripristino nei tempi previsti grazie a un cantiere attivo 24 ore su 24 e a interventi di m - facebook.com facebook Frana di Arenzano, la Procura di Genova apre un fascicolo x.com