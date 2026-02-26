Una scossa di terremoto di magnitudo stimata attorno a 5.2 si è verificata alle ore 01:00 locali (ore 10:48 in Italia) con epicentro nei pressi di Santa CruzGraciosa BayLuova Airport, nelle Isole Salomone. La profondità stimata è stata di circa 112 chilometri. L’evento è stato registrato dai principali centri di monitoraggio sismico internazionale. Al momento non risultano segnalazioni di danni rilevanti, anche in considerazione della profondità dell’ipocentro, che tende a ridurre l’intensità percepita in superficie. Un’area tra le più sismiche al mondo. Le Isole Salomone si trovano lungo la cosiddetta “Cintura di Fuoco del Pacifico”, una vasta fascia che circonda l’Oceano Pacifico e che concentra la maggior parte dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche del pianeta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Forte terremoto alle Isole Salomone: è un’area tra le più sismiche al mondo

Terremoto tra Romagna e Toscana, sciame sismico nella notte: «La scossa più forte alle 3.36». Cosa sta succedendoUno sciame sismico è in corso dalla serata di ieri, giovedì 4 dicembre, tra Romagna e Toscana.

Terremoto ad Asciano. "Il più forte nel 1995 ma l'area non è sismica . A Orciano fece danni"Pisa, 5 gennaio 2026 – Qualcuno ha sentito anche un "boato", altri "tremare il divano".

Terremoto oggi in India, forte scossa di magnitudo 6 nelle Isole AndamaneUn terremoto di magnitudo 6.07 ha colpito le Isole Andamane, arcipelago indiano. La scossa è stata registrata a una profondità di 10 chilometri secondo quanto riferisce il Centro di ricerca tedesco ...

Terremoto oggi Salerno M 4.5/ Ingv ultime notizie, scossa avvertita indistintamente dalla popolazioneUna scossa di terremoto si è verificata oggi in quel di Salerno con una magnitudo di 4.5 gradi sulla scala Richter: tutti i dettagli ...

