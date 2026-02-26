Forte dei Marmi | trattamenti endoterapici salvano i pini dalla

Forte dei Marmi combatte la cocciniglia tartaruga: un modello di prevenzione ambientale Forte dei Marmi si prepara a lanciare un'offensiva contro la cocciniglia tartaruga, un insetto che minaccia i pini domestici e l'equilibrio del verde urbano. A partire dal 9 marzo, l'amministrazione comunale avvierà il secondo intervento attuativo di trattamenti preventivi, concentrandosi su aree strategiche come la pineta tra via Spinetti e via Pascoli, la Pineta Tarabella e piazza Marconi. L'iniziativa, guidata dall'assessore all'Ambiente Elisa Galleni, rappresenta un esempio concreto di come la prevenzione possa diventare strumento di tutela ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Promozione. Sconfitta beffarda per il Forte dei Marmi

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Ostia e MentanaRoma, 29 dicembre 2025 – Il nuovo anno inizia a Roma in un clima di festa e socialità con la presenza de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®: le...