Formazioni Fiorentina-Jagiellonia | le scelte di Vanoli e Siemieniec

Le formazioni ufficiali della partita tra Fiorentina e Jagiellonia sono state annunciate prima del calcio d'inizio. La sfida si svolge nel ritorno dei playoff di Conference League, con entrambe le squadre pronte ad affrontarsi in una serata che potrebbe definire il prosieguo della competizione. I tecnici hanno scelto i giocatori che scenderanno in campo, determinando così le scelte tattiche per questa importante occasione.

In una serata che si preannuncia decisiva per il proseguimento del cammino europeo, la Fiorentina si prepara a sfidare lo Jagiellonia nell'incontro di ritorno dei playoff di Conference League, dopo aver ottenuto una vittoriaNetta all'andata. La squadra viola, guidata da Paolo Vanoli, affronta questa partita con il vantaggio di un risultato favorevole, maturato in trasferta, e con la determinazione di consolidare la qualificazione alla fase successiva della competizione continentale. La Fiorentina si presenta in campo forte di un **vantaggio di 3-0** conquistato nella gara di andata svoltasi in Polonia. Con la squadra di casa che... 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Formazioni Fiorentina-Jagiellonia: le scelte di Vanoli e Siemieniec Formazioni ufficiali Fiorentina Jagiellonia: le scelte di Vanoli e SiemieniecAusilio blinda Chivu e annuncia: «Avanti con lui, è stato la nostra prima scelta! Ecco la verità su Fabregas». Formazioni ufficiali Jagiellonia-Fiorentina: le scelte di Vanoli per i playoff di Conference LeagueNell’imminente confronto di playoff della Conference League, la Fiorentina guidata da Paolo Vanoli affronta in trasferta lo Jagiellonia in una sfida... Temi più discussi: Fiorentina-Jagiellonia, le probabili formazioni della partita di Conference League; Fiorentina-Jagiellonia: probabili formazioni, quando si gioca e dove vederla; Fiorentina-Jagiellonia, probabili formazioni e dove vederla in tv; Conference League, le formazioni ufficiali di Jagiellonia-Fiorentina. Fiorentina – Jagiellonia: ecco le formazioni ufficialiFiorentina - Jagiellonia formazioni ufficiali: ecco le scelte di Vanoli e Siemieniec per il ritorno dei playoff di Europa Conference League 2025/26. generationsport.it Conference League 2025-2026: Fiorentina-Jagiellonia, le probabili formazioniCaccia agli ottavi al Franchi. Fiorentina-Jagiellonia ore 18:45, Vanoli lancia Piccoli e Harrison per blindare il 3-0 dell'andata. sportal.it . @Conf_League | Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Jagiellonia x.com Fiorentina-Jagiellonia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League - facebook.com facebook