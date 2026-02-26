Forlì manca ancora il lieto fine Rimonta con Pinza poi s’inchina

UNIEURO FORLÌ 74 VALTUR BRINDISI 79 UNIEURO FORLÌ: Bonomi n.e. Bossi 3 (01, 15), Gazzotti 8 (45), Tavernelli 2 (01, 01), Masciadri 7 (25, 13), Casali n.e. Berluti n.e. Mustapha n.e. Aradori 23 (69, 24), Stephens 15 (69), Pinza 13 (24, 35), Pepe 3 (04, 19). All. Martino. VALTUR BRINDISI: Copeland 8 (02, 27), Cinciarini 10 (44, 03), Miani (02 da tre), Francis 19 (46, 37), Mouaha 6 (34, 02), Vildera 16 (78), Fantoma, Esposito 10 (48, 02), Radonjic 10 (35, 14). All. Bucchi. Arbitri: Moretti, Nuara, D’Amato. Parziali: 29-23, 45-45, 56-66. Note – T2: Forlì 2039 (51%), Brindisi 2537 (67%); T3. Forlì 826 (31%), Brindisi 627 (22%); TL: Forlì 1017 (59%), Brindisi 1113 (85%). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

