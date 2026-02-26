UNIEURO FORLÌ 74 VALTUR BRINDISI 79 UNIEURO FORLÌ: Bonomi n.e. Bossi 3 (01, 15), Gazzotti 8 (45), Tavernelli 2 (01, 01), Masciadri 7 (25, 13), Casali n.e. Berluti n.e. Mustapha n.e. Aradori 23 (69, 24), Stephens 15 (69), Pinza 13 (24, 35), Pepe 3 (04, 19). All. Martino. VALTUR BRINDISI: Copeland 8 (02, 27), Cinciarini 10 (44, 03), Miani (02 da tre), Francis 19 (46, 37), Mouaha 6 (34, 02), Vildera 16 (78), Fantoma, Esposito 10 (48, 02), Radonjic 10 (35, 14). All. Bucchi. Arbitri: Moretti, Nuara, D’Amato. Parziali: 29-23, 45-45, 56-66. Note – T2: Forlì 2039 (51%), Brindisi 2537 (67%); T3. Forlì 826 (31%), Brindisi 627 (22%); TL: Forlì 1017 (59%), Brindisi 1113 (85%). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, manca ancora il lieto fine. Rimonta con Pinza, poi s’inchina

Quattro giorni di paura, poi il lieto fine: 15enne si allontana da Forlì e viene ritrovata a MilanoSono stati giorni di apprensione per la famiglia di una adolescente di 15 anni, che si era allontanata da casa mercoledì pomeriggio.

Cagnolino abbandonato e gettato in un bidone della spazzatura, poi il lieto fine inaspettato a NataleEra stato abbandonato in un cassonetto della spazzatura e a Natale ha trovato casa.

Dopo aver ritrovato la via del gol, il Forlì da trasferta cercherà lunedì a Terni quel colpo che manca dal 2 novembreIl Forlì inizia a stare meglio, la Ternana sta decisamente bene. Se i Galletti, dopo un periodo buio, sono usciti dai tre impegni ravvicinati della ... corriereromagna.it

Valtur Brindisi: parola d’ordine fuori gli artigli per vincere a ForlìGli uomini di coach Bucchi in campo mercoledì 25 febbraio, alle ore 20.30, alla ricerca di una vittoria lontano dal PalaPentassuglia che manca da troppo tempo ... brindisireport.it

Allestimento Monumentale, sontuoso, teatrale: ecco il Barocco. Manca pochissimo! Barocco. Il Gran Teatro delle Idee Forlì, Museo Civico San Domenico 21 febbraio - 28 giugno 2026 - facebook.com facebook