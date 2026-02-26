Food Talk | Prima venerano gli chef poi piangono per i presunti abusi

Attorno ad alcuni cuochi è stato creato un culto della personalità in stile sovietico. Non ci si stupisca poi per casi come quello del Noma. In molti, compreso Massimo Gramellini, hanno discusso il complesso tema delle consegne a domicilio. Ma al di là degli slogan, una soluzione c'è La festa degli innamorati da noi si festeggia con i tradizionali cioccolatini, ma altrove - specie in Oriente - riserva curiose sorprese. Conoscete la Shrinkflation? Dovreste: vi spieghiamo che cosa è e quali deleterie conseguenze ha. E non è l'unico peso che grava sul mondo alimentare. Il lungometraggio del celebre regista italiano ha ottenuto grandi incassi e visibilità. 🔗 Leggi su Laverita.info

Food Talk | Pignataro e la cucina italiana patrimonio Unesco - prima parteCon Luciano Pignataro commentiamo l'iscrizione della nostra grande tradizione gastronomica nel patrimonio immateriale dell'umanità.

Food Talk | Le meraviglie dello spumanteCon Gianni Tessari, presidente del Consorzio Lessini Durello, esploriamo la storia di una grande eccellenza italiana apprezzata nel mondo.