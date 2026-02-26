food e manifattura modello un ponte fra italia e usa

‘Transatlantic Bites: gli investimenti fra Usa e Italia dal food alla manifattura’. Si intitola così il convegno che si terrà domani mattina alle 11 nella sede del Consorzio del Parmigiano Reggiano in via Kennedy. L’evento è organizzato da AmCham Italy, la camera di commercio americana in Italia. Reggio e l’Emilia-Romagna sono da sempre motori economici e industriali dell’Italia. Dalle eccellenze del Made in Italy agroalimentare, simbolo di autenticità e qualità riconosciuta a livello globale, alla meccanica avanzata e all’automazione industriale. Si parlerà di questo e di come la regione sia un laboratorio di innovazione capace di attrarre partner e capitali internazionali, grazie a un tessuto produttivo dinamico, una forte vocazione all’export e un ecosistema imprenditoriale fondato su qualità, ricerca e sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

