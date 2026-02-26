Fondazione vigili del fuoco | la sfilata del Corteo Storico
Nel 2025 è stata istituita, con decreto del 27 febbraio, la festa che commemora la Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco stabilendo, come data celebrativa, il 27 febbraio, giorno della sua nascita nel 1939. Con il tema "Lì dove serve", il prossimo 27 febbraio, quindi, in ogni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Fondazione del corpo dei vigili del fuoco: il programma delle celebrazioni a Reggio CalabriaVenerdì 27 febbraio, anche nella Città metropolitana di Reggio Calabria, avrà luogo la celebrazione della nascita del corpo nazionale dei vigili del...
Giornata della fondazione dei Vigili del fuoco che incontrano i cittadini, in Piazza del Popolo anche 'Pompieropoli'?In Piazza del Popolo sarà allestita 'Pompieropoli', un percorso ludico-educativo dove i più piccoli potranno vivere l'emozione di essere ‘vigili del...
MÁLAGA Spain CABALGATA REYES MAGOS 2026 Three Kings PARADE 5 enero procession desfile
Temi più discussi: Cerimonia celebrativa della fondazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Festa istituzione del Corpo dei Vigili del Fuoco al comando di Modena; Giornata della Fondazione dei Vigili del Fuoco: il 27 febbraio celebrazioni in Calabria: 87 anni al servizio del Paese; Vigili del fuoco, in piazza per celebrare l’anniversario della fondazione -.
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: celebrazioni anniversario della fondazioneIl prossimo 27 febbraio, si svolgerà la prima Celebrazione commemorativa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ... vicenzareport.it
Celebrazione della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, gli eventi a Reggio CalabriaIl prossimo 27 febbraio, anche nella città metropolitana di Reggio Calabria, avrà luogo la celebrazione della nascita del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Con Decreto del Ministeriale del 27 febb ... strettoweb.com
La sfilata del corteo storico - facebook.com facebook
Carnevale di Ivrea, il corteo storico attraversa piazza Ottinetti x.com