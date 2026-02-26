fondazione todini borse di studio ai migliori diplomati

TODI – Tra una settimana esatta, lunedì 2 marzo, la Fondazione Todini consegnerà nuove borse di studio ai giovani del territorio, i migliori diplomati del Liceo “Jacopone“ e dell’Istituto “Einaudi-Ciuffelli“, i più meritevoli per l’anno scolastico 2024 – 2025. Torna un appuntamento importante per la comunità, che da ben 39 anni valorizza i migliori studenti. "Un impegno concreto per sostenere talento, formazione e nuove strade da percorrere", afferma la presidente della Fondazione Luisa Todini (foto), che ha scelto di tornare a vivere nella sua città e di investire nel futuro della propria terra seguendo l’azienda di famiglia. Quella terra a cui è rimasto sempre tenacemente legato il padre, l’imprenditore Franco Todini, che per primo volle istituire assegni di studio per l’istruzione dei giovani in cui tanto credeva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

