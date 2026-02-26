Follia in stazione dei treni | aggredisce la compagna che se ne voleva andare dall' Italia

Nella serata di mercoledì 25 febbraio, nei pressi della stazione di Trento, si è verificato un episodio di violenza tra una coppia. Un uomo ha rivolto insulti e ha aggredito fisicamente la donna, che stava cercando di lasciarla. La scena ha attirato l’attenzione di testimoni e ha creato scompiglio nell’area circostante. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Follia assoluta quella che è andata in scena nella serata di mercoledì 25 febbraio a pochi passi dalla stazione dei treni di Trento: un uomo si è scagliato a male parole e con un’aggressione fisica nei confronti della propria compagna con cui conviveva. Ignoti i motivi dell’aggressione (non un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Cosa succede se Cloudflare se ne va dall'ItaliaUna multa da 14 milioni di euro per le partite di calcio trasmesse sul "pezzotto" ha trasformato una vicenda da addetti ai lavori nel caso... Discussioni sull' argomento ??Follia in stazione dei treni: aggredisce la compagna (che se ne voleva andare dall'Italia); Follia alla stazione di Porta Susa: uomo lancia un estintore ai piani di sotto, nessun ferito; Follia alla stazione di Torino Porta Susa: uomo lancia un estintore ai piani di sotto e scatena il fuggi-fuggi; Follia a Porta Susa, uomo lancia un estintore contro le persone. STAZIONE DEI TRENI.... UNA #FOLLIA Guardate e giudicate voi! Ora non è nemmeno possibile andare a prendere qualcuno che torna da un viaggio! E i lavori non c'entrano nulla, perché sono stati tolti anche quei pochi posti che c'erano! #ROBEDA - facebook.com facebook