Follia a scuola 15enne tira fuori un martello ed è choc | momenti drammatici

Nella mattinata di un istituto superiore siciliano si è verificato un episodio improvviso che ha coinvolto un ragazzo di 15 anni, il quale ha estratto un martello durante l’orario scolastico. La scena si è trasformata in un momento di grande tensione, con studenti e insegnanti che hanno assistito attoniti a quanto accaduto. La situazione è stata rapidamente gestita dalle forze dell’ordine presenti sul posto.

Un'aggressione improvvisa, nel cuore dell'orario scolastico, ha sconvolto la mattinata di un istituto superiore siciliano. Un ragazzo di appena 15 anni è stato colpito con un martello da un compagno di scuola all'interno dell'istituto professionale Istituto professionale Ettore Maiorana di Gela, in provincia di Caltanissetta. La scena si è consumata davanti agli occhi di altri studenti, rimasti sotto choc per quanto accaduto. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118. Il giovane ferito è stato soccorso tempestivamente e trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Vittorio Emanuele.