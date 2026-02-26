Ospitato dall’Operazione EuNavFor Med Irini presso il suo quartier generale nella base aerea di Centocelle a Roma, l’incontro a porte chiuse riunisce la leadership delle missioni dell’Ue nel Mediterraneo (Irini, appunto), nell’Oceano Indiano occidentale (Atalanta) e nel Mar Rosso (Aspides). L’obiettivo è rafforzare il coordinamento tra teatri sempre più considerati interconnessi dai pianificatori europei, in un contesto di frizione persistente in mare che coinvolge attività navali russe, traffici della cosiddetta “shadow fleet” e attacchi alle rotte commerciali. Il contrammiraglio Marco Casapieri, comandante di Irini, ha descritto la riunione come un’opportunità per allineare le risposte alle sfide comuni che interessano tutte e tre le missioni, dagli attori non statali all’uso di navi civili per scopi militari. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Focus sul Mediterraneo. Così Roma riunisce tutte le operazioni navali europee

