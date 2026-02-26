Flumeri Carabinieri sequestrano capannone abusivo di 400 mq

Nello specifico, l’attività investigativa dei militari permetteva di accertare che un uomo del posto, in qualità di titolare di un’azienda della Baronia, aveva realizzato, in assenza di autorizzazione, una struttura metallica con copertura, avente una superficie di circa 400 metri quadrati. L’opera abusiva, fissata saldamente al suolo in modo stabile, veniva utilizzata come deposito di materie prime e suoi derivati. A luce delle irregolarità riscontrate, l’uomo veniva deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino perché resosi responsabile di aver commesso il reato di “abusivismo edilizio”. Inoltre, i Carabinieri ponevano sotto sequestro l’intera opera abusiva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Alta Irpinia: I Carabinieri sequestrano 400 tonnellate di farine di origine animaleL’intervento dei Carabinieri Forestali e dell’ASL di Avellino ha portato al sequestro di farine animali prive di tracciabilità, destinate alla...

Mondragone, ripristinati 14mila mq di demanio marittimo: demolito villaggio vacanze abusivoRipristinati 14mila mq di demanio marittimo a Mondragone su disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere: demolita struttura balneare...

Discussioni sull' argomento Flumeri, sequestrato capannone abusivo di 400 mq: denunciato imprenditore; Abusivismo edilizio a Flumeri: sequestrato capannone di 400 metri quadrati; Flumeri, blitz nel capannone abusivo: multe e sigilli; Abusivismo edilizio | imprenditore denunciato sequestrata struttura di 400 mq.

Sequestrato capannone con 170 tonnellate di rifiuti tessili: indagato il legale rappresentanteOperazione delle Fiamme Gialle nel territorio della Terra dei Fuochi: illecita gestione di rifiuti e assenza del certificato di prevenzione incendi ... casertanews.it

Nell'area beauty di Casa Sanremo torna per il secondo anno consecutivo il parrucchiere con un'esperienza trentennale Dino Di Flumeri: così mostriamo il valore del nostro lavoro - facebook.com facebook