Flora Tabanelli torna a scuola dopo la medaglia alle Olimpiadi | festa e applausi di compagni e insegnanti – Video

Dopo aver conquistato una medaglia alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Flora Tabanelli è tornata tra i banchi di scuola. La studentessa ha ricevuto calorosi applausi e saluti dai compagni e dagli insegnanti, che l’hanno accolta con entusiasmo. La sua presenza ha suscitato grande attenzione tra chi la conosce, dimostrando come lo sport possa unire e motivare anche nel quotidiano.

Flora Tabanelli, medaglia di bronzo in Big Air freeski donne alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, è tornata a scuola. Tabanelli ha infatti 18 anni e frequenta l’ultimo anno del liceo artistico della Scuola Ladina di Fassa, indirizzo Design. È iscritta al progetto Ski & Ice College Val di Fassa, che le consente di portare avanti con successo la carriera sportiva e gli studi liceali. E proprio al liceo – dove è tornata dopo l’esperienza olimpica soddisfacente – i compagni e gli insegnanti le hanno riservato un’accoglienza a dir poco speciale. Tra qualche mese affronterà gli esami di maturità: un’altra “prova” dopo quella alle Olimpiadi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

