Fisco | 24 Paesi uniti per smascherare evasori con anagrafe immobiliari

Venti-quattro paesi hanno deciso di collaborare per meglio individuare gli evasori fiscali attraverso un sistema condiviso di anagrafe immobiliare. Questa iniziativa, in fase di sviluppo, mira a migliorare la trasparenza sulle proprietà immobiliari e ridurre le pratiche illecite nel settore. Il cambiamento, che interesserà anche gli italiani, rappresenta un passo importante nella gestione delle informazioni patrimoniali a livello internazionale.

L'anagrafe dei proprietari: come cambierà la vita degli italiani Il 25 febbraio, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha firmato un atto di indirizzo che rivoluziona il catasto italiano. Al centro del cambiamento c'è l'Anagrafe dei proprietari, un censimento fiscale che mappa ogni immobile e il suo titolare. Ma cosa significa davvero per i cittadini? Da oggi, i dati catastali non serviranno solo per combattere l'evasione, ma anche per supportare i Comuni nel contrasto all'evasione dell'Imu. L'Agenzia delle Entrate incrocerà le informazioni per individuare immobili non aggiornati o che hanno usufruito del Superbonus senza adeguare le rendite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

