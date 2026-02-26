Firenze noir | storie di potere sangue e segreti

Una passeggiata tra le vie di Firenze rivela angoli nascosti e tracce di un passato fatto di rivalità e segreti. Le case-torri e le chiese antiche parlano ancora di scontri tra famiglie che hanno lasciato il segno nel tessuto urbano. Camminando tra i vicoli, si percepisce un’atmosfera di storie dure e misteriose che si intrecciano nel tempo.

Un viaggio a piedi tra le vie strette e le piazzette nascoste della Firenze medievale, alla scoperta delle ultime case-torri e delle antiche chiesette che ancora custodiscono memorie di faide sanguinose tra le grandi famiglie della città. Vi racconteremo dell’ascesa e della rovina dei Medici e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Bari veneziana: storie di mare, potere e segreti tra due città THE EVIL IN THE WOODS | Full Supernatural Movie | Haunted House & Cursed Doll Argomenti discussi: Diletto con delitti, se il detective indaga i confini del mito. Firenze, Storie da cabaret: la 'serie teatrale' di Andrea Bruni in scena al PucciniFirenze, 1 aprile 2025 - Sabato 5 aprile, al Teatro Puccini di Firenze, secondo appuntamento con Storie da Cabaret, la serie teatrale di e con Andrea Bruni dedicata all’arte ribelle che è più del ... lanazione.it Firenze, storie da cabaret in tre serate al Teatro PucciniFirenze, 15 marzo 2025 - .Come nasce il termine cabaret? Perché in un grande teatro di Berlino c’era uno scantinato segreto? Cosa c’entrano vino e salsicce con una lettera d’amore? Di e con Andrea ... lanazione.it