Fiori in mano e ritornello in coro | Sal Da Vinci che show per le vie di Sanremo!

Durante il Festival di Sanremo, un artista ha attraversato le vie della città con in mano dei fiori, coinvolgendo i passanti nel suo ritornello. La sua esibizione ha attirato l’attenzione di chi si trovava in zona, creando un momento di spontaneità e vicinanza con il pubblico. Il video dell’evento è stato condiviso da un collaboratore, mostrando l’atmosfera informale e coinvolgente della giornata.