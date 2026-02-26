Fiori in mano e ritornello in coro | Sal Da Vinci che show per le vie di Sanremo!
Durante il Festival di Sanremo, un artista ha attraversato le vie della città con in mano dei fiori, coinvolgendo i passanti nel suo ritornello. La sua esibizione ha attirato l’attenzione di chi si trovava in zona, creando un momento di spontaneità e vicinanza con il pubblico. Il video dell’evento è stato condiviso da un collaboratore, mostrando l’atmosfera informale e coinvolgente della giornata.
Sal Da Vinci, in gara al Festival di Sanremo con il suo brano "Per sempre sì", ha cantato insieme ai fan nelle vie della città: guarda il video di Francesco Rizzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Sal da Vinci improvvisa un flash mob a Sanremo: lo show con due promessi sposi sulle note di “Per sempre sì” – Il video
Sanremo, le prove generali: Serena Brancale emoziona e Sal Da Vinci è già ‘virale’(Adnkronos) – Ultime prove all'Ariston prima del via del Festival di Sanremo 2026, ma questa volta con un primo, vero assaggio di pubblico.
