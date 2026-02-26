Fiorentina Vanoli | Non volevo i supplementari abbiamo preso una lezione

Vanoli commenta senza mezzi termini la partita della Fiorentina, sottolineando di aver evitato i supplementari e di aver preso una lezione importante. La squadra ha rischiato di uscire dalla Conference, e l’allenatore riconosce che ci sono stati errori di valutazione che hanno complicato la situazione. La partita si è conclusa con esiti che lasciano spazio a molte riflessioni.

FIRENZE – Nemmeno questa volta, con incubi e streghe appollaiate sulla Fiorentina che ha rischiato seriamente una clamorosa eliminazione dalla Conference, Paolo Vanoli ammette i suoi gravi errori di valutazione. Parla solo di lezione: "Quello che più non volevo era arrivare ai supplementari. In campo internazionale dobbiamo capire che al di là della gara di andata ce n'è un'altra di ritorno. Volevo evitare di faticare e gli infortuni. Ci era già successo quest'estate ed è successo anche stasera di subire una rimonta. Questa è un'altra lezione. Chi è entrato è entrato bene, ci ha dato una mano nel finale, ora recuperiamo e testa ad Udine". Non ammette, Vanoli, la confusione totale, sua e della squadra, ma rivela di essere dovuto ricorrere ai "giocatori sicuri" per salvare la baracca.