Fiorentina-Jagiellonia probabili formazioni e dove vederla in tv

Da lanazione.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 26 febbraio 2026 – Dopo il successo per 3-0 in Polonia, nella gara di andata, la Fiorentina affronta a Firenze i polacchi dello Jagiellonia per staccare definitivamente il biglietto per gli ottavi di finale di Conference League. Fischio d’inizio alle 18.45, diretta tv su Sky Sport Uno e Sky sport 253. L’obiettivo Per la Fiorentina l’obiettivo è quello di evitare passi falsi (venire eliminata sarebbe un’impresa al contrario), ottenere la quarta vittoria stagionale consecutiva e sarebbe un record, tanto per evidenziare quanto sia sofferta questa stagione viola. Chi passerà il turno stasera poi affronterà agli ottavi o i polacchi del Rakow o i francesi dello Strasburgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

