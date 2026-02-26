La squadra di Vanoli ha superato gli avversari per 3-0 nella gara d'andata dei playoff. Il pronostico e le quote di Fiorentina-Jagiellonia La Fiorentina è a un passo dagli ottavi di Conference League. La squadra di Vanoli ha superato 3-0 lo Jagiellonia nella gara d'andata dei playoff alla Chorten Arena. Ora c'è il ritorno al Franchi: fischio d'inizio giovedì alle 18.45. I viola hanno anche superato 1-0 il Pisa nell'ultimo turno di Serie A. Dopo il ko europeo, i polacchi hanno invece pareggiato 1-1 con il Radomiak Radom in campionato. Scopriamo insieme il pronostico e le quote di Fiorentina-Jagiellonia. Analizzando le statistiche, i viola sono riusciti a passare il turno nei sei confronti ad eliminazione diretta di Conference in cui hanno vinto la gara di andata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina-Jagiellonia, il pronostico: viola a un passo dalla qualificazione

Fiorentina-Jagiellonia, il pronostico: i viola a un passo dagli ottaviLa squadra di Vanoli ha superato gli avversari per 3-0 nella gara d'andata dei playoff.

Fiorentina-Jagiellonia Bialystok (Conference League, 26-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Viola a un passo dagli ottaviPer la Fiorentina il ritorno dei playoff di Conference League contro il Jagiellonia dovrebbe essere solamente una formalità, dal momento che...

Temi più discussi: Pronostico Jagiellonia-Fiorentina quote andata playoff Conference; Jagiellonia-Fiorentina (Conference League): orario, dove vederla in TV e pronostico; Pronostico Fiorentina-Jagiellonia Bialystok: analisi e probabili formazioni 26/02/2026 Conference League; Pronostico Fiorentina-Jagiellonia | Conference League 2025/26.

Playoff Conference League, Fiorentina-Jagiellonia: anche al Franchi il pronostico sorride a VanoliIl risultato dell'andata e il rendimento recente delle due squadre fanno pendere l'ago della bilancia dalla parte dei viola ... corrieredellosport.it

Pronostico Fiorentina-Jagiellonia: il turnover non cambia il finaleAlmeno in Conference League, la Fiorentina, non gioca con il fiato sul collo. Almeno in questa partita, ovviamente. La Viola, con la vittoria in trasferta per tre a zero della scorsa settimana sul ... ilveggente.it

La probabile formazione della Fiorentina contro lo Jagiellonia in Conference League x.com

E chi passa tra Fiorentina e Jagiellonia che fa Ecco i possibili avversari nel prossimo turno, le date e anche il premio in denaro che viene incassato - facebook.com facebook