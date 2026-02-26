Fiorentina-Jagiellonia Bialystok Conference League 26-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici La Viola riparte da un rassicurante 3-0

La Fiorentina si prepara alla sfida di ritorno contro il Jagiellonia Bialystok nei playoff di Conference League, dopo aver conquistato un risultato rassicurante all’andata con un punteggio di 3-0 in trasferta. La partita si giocherà il 26 febbraio alle 18:45 e le formazioni ufficiali sono state rese note. Tutti gli occhi sono puntati sul possibile passaggio del turno.

Per la Fiorentina il ritorno dei playoff di Conference League contro il Jagiellonia dovrebbe essere solamente una formalità, dal momento che all’andata i toscani si sono imposti per 0-3 in Polonia. Al Franchi la Viola potrà permettersi di gestire l’ampio vantaggio accumulato, potendo magari fare anche un po’ di turnover in vista del prossimo impegno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

