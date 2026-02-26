Per la Fiorentina il ritorno dei playoff di Conference League contro il Jagiellonia dovrebbe essere solamente una formalità, dal momento che all’andata i toscani si sono imposti per 0-3 in Polonia. Al Franchi la Viola potrà permettersi di gestire l’ampio vantaggio accumulato, potendo magari fare anche un po’ di turnover in vista del prossimo impegno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fiorentina-Jagiellonia Bialystok (Conference League, 26-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. La Viola riparte da un rassicurante 3-0

Fiorentina-Jagiellonia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e probabili formazioniLa Fiorentina ospita lo Jagiellonia per il match di ritorno dei playoff di Conference League: si gioca oggi alle 18:45 allo stadio Artemio Franchi ... fanpage.it

Fiorentina-Jagiellonia: dove vederla in TV e streaming, orario e canali della Conference LeagueFiorentina-Jagiellonia: dove vederla in TV e streaming. Orario, canali Sky Sport, NOW e Sky Go, e come seguire la Conference League anche dall’estero ... tag24.it

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Fiorentina- #Jagiellonia x.com

Tre vittorie di fila, due in campionato e una in Conference. Domani per la Fiorentina c'è il ritorno con lo Jagiellonia. Può essere la svolta della stagione Ne parliamo a LaViola by Night con Marco Pecorini, Alessandro Latini e Francesco Zei! Commentate con n - facebook.com facebook