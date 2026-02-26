Una serata difficile per la Fiorentina, che termina con una sconfitta per 2-4 dopo i supplementari. La squadra riesce comunque a qualificarsi grazie a un gol di Fagioli e a un'autorete avversaria nel secondo tempo supplementare, nonostante le difficoltà incontrate durante l'incontro.

FIRENZE – Serata da incubo. Finita bene per la Fiorentina solo per i gol di Fagioli e un’autorete di Romanczuk nel secondo tempo supplementare. Capaci, gol e autorete di limitare la sconfitta a 2-4 e di mettere una toppa sulla papera clamorosa di De Gea che, proprio in fondo, regala il quarto gol all’incredulo Jagiellonia. Passa la Fiorentina, vincente 0-3 in Polonia e perdente 2-4 al Franchi. Lo Jagiellonia ha spaventato a morte la Fiorentina: vincendo la partita regolamentare e costringendo la squadra di Vanoli, confusa e impaurita come il suo allenatore, a trovare, con la forza della disperazione, lo scatto vincente dopo oltre due ore di partita folle. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Fiorentina da incubo: perde 2-4 dopo i supplementari. Ma passa il turno con un gol di Fagioli e un'autorete. Pagelle

