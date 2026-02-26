Fiorentina avanti col brivido | ai viola servono i supplementari per battere lo Jagiellonia

La Fiorentina si aggiudica la vittoria ai supplementari contro lo Jagiellonia, conquistando così un posto negli ottavi di finale di Conference League. La partita si è rivelata difficile e combattuta, costringendo i viola a spingersi oltre i tempi regolamentari per portare a casa il risultato. La sfida si conclude con un risultato che permette alla squadra di avanzare nel torneo.

La Fiorentina conquista gli ottavi di finale di Conference League, ma solamente al termine di una sfida sofferta contro lo Jagiellonia che ha costretto i viola ai supplementari. Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo lo 0-3 dell’andata la Fiorentina pensava di avere in tasca la qualificazione con gli ospiti che hanno ribaltato tutto portando la sfida ai supplementari grazie allo 0-3 di Firenze. Ai tempi supplementari sono stati Fagioli e Kean a mettere la qualificazione dalla parte degli uomini di Vanoli che hanno dovuto poi soffrire fino all’ultimo secondo per via del gol del 2-4 dei polacchi. Raggiunti gli ottavi di finale i viola dovranno provare ad arrivare fino in fondo avendo nella Conference League l’unica occasione per raggiungere la qualificazione in Europa in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Fiorentina agli ottavi di Conference col brivido, Jagiellonia mai domo: Vanoli salvato da Fagioli e FabbianLa Fiorentina si qualifica agli ottavi di finale di Conference League dopo una partita fatta di paura e sofferenza.

Fiorentina-Jagiellonia, il pronostico: i viola a un passo dagli ottaviLa squadra di Vanoli ha superato gli avversari per 3-0 nella gara d'andata dei playoff.

Serie A, la Fiorentina vittoria col brivido, Kean entra e segna al 92'Il 2026 per la Fiorentina inizia nel migliore dei modi, con tre punti preziosi. Doveva vincere, battere la Cremonese, e così è stato. Anche soffrendo, con il successo arrivato solo nel recupero grazie ... ansa.it

!!! | 60' | SOFI! Siamo avanti! Fiorentina Sassuolo 2-1 #ForzaViola #FiorentinaSassuolo x.com

«Tre gol, tre anni dalla finale con il West Ham e ancora qui a spingere la Fiorentina avanti». Ranieri non nasconde la soddisfazione dopo una serata perfetta in Polonia. Al Miejski di Bialystok, la squadra di Vanoli si prende un vantaggio pesante in Conference facebook