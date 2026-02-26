Nella puntata di giovedì 26 febbraio, Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati a condurre La Pennicanza, affrontando un tema di attualità. Durante l’episodio, si sono concentrati sui dettagli di alcuni incontri privati, offrendo uno sguardo diretto su chi fosse coinvolto e cosa sia successo. La discussione ha portato alla luce elementi finora poco noti sui festini bilaterali e i partecipanti.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono una nuova puntata de La Pennicanza, giovedì 26 febbraio. E in pieno clima sanremese, aprono la trasmissione allo stesso modo in cui inizia ogni giorno la conferenza stampa del Festival, ossia con i dati di ascolto che, senza fare troppi giri di parole, quest'anno sono in calo rispetto allo scorso anno. Fiorello, l'analisi sui dati di ascolto di Sanremo 2026 Fiorello quindi parte dai numeri e dal commento della seconda serata di Sanremo 2026: “Gli ascolti sono migliorati! Sul canale 202 il 59,5% lo facciamo in un anno e mezzo! E poi sapete com’è, c’è sempre chi va a cercare il pelo nell’uovo e dice ‘ha fatto 3 milioni in meno’… no, i 3 milioni ci sono, sono tutti sulla barca con Max Pezzali!”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, la verità sui festini bilaterali. “Ecco chi c’era”

Sapete chi fa i festini bilaterali che disturbano Elettra Lamborghini? Il nome vi lascerà sconvolti: ecco chi èNon l’ansia da palco né l’adrenalina del debutto, ma la musica sparata a tutto volume fino all’alba.

Fiorello a La Pennicanza: ecco chi conduce Sanremo 2027 dopo Carlo ContiFiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di giovedì 12 febbraio de La Pennicanza e si preparano al Sanremo 2026 che inizia il 24...

FIORELLO SALTA LA PRIMA DI LA PENNICANZA: ECCO PERCHÉ

Temi più discussi: Fiorello a La Pennicanza: Ce l’hanno tutti con me. Interviene il direttore di Rai Radio2; Andrea Pucci attacca Fiorello dopo il Tapiro di Striscia: Ha coronato la sua carriera; Sanremo, videochiamata di Fiorello : Lunedì sarai il co-conduttore della Pennicanza, così impari; Sanremo, alla conferenza stampa la chiamata di Fiorello: Sei il co-conduttore della Pennicanza.

Fiorello a La Pennicanza, la chiamata di Fedez e Masini rivela il vincitore di Sanremo 2026Fiorello a La Pennicanza sa già chi vince Sanremo 2026 e lo dice in diretta. Poi riceve l’improbabile chiamata di Kabir Bedi e non solo la sua. dilei.it

Sanremo 2026, Ditonellapiaga a rischio squalifica (per ‘colpa’ di Fiorello). Cosa succedeNella puntata di oggi de La Pennicanza, la cantante in gara al Festival è stata protagonista di un simpatico (ma rischioso) siparietto insieme a Fiorello. libero.it

È partita col botto La Pennicanza e ovviamente chi poteva aprire le danze se non lui… sua maestà Fiorello! Subito si parla dei megascolti della seconda serata del Festival di Sanremo Numeri da capogiro… talmente alti che ormai li leggono col binoco - facebook.com facebook

#sanremo 2026, #carlo conti da #fiorello a “La Pennicanza”: «Una pennica ora Impossibile» x.com