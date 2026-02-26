Fino a 30 euro l’anno per Google Drive | ecco come funziona il compenso per copia privata la tassa sul cloud in Italia

In Italia si paga una tassa sul cloud chiamata “compenso per copia privata”, che può arrivare fino a 30 euro all’anno per l’utilizzo di Google Drive. Questa misura, approvata recentemente, coinvolge utenti e provider digitali, e sarà in vigore a partire dal 2026. La questione sta generando molte domande su come verranno applicate queste tariffe e chi dovrà pagarle.

Il 23 febbraio 2026, alle 21.47, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha firmato un decreto destinato a far discutere per mesi. Non si tratta di una riforma culturale, né di un piano per i teatri o i musei. Si tratta di soldi. Soldi che usciranno dalle tasche di milioni di italiani che usano Google Drive, iCloud, OneDrive o Dropbox per salvare le proprie foto, i documenti di lavoro o i video delle vacanze. Per la prima volta nella storia italiana, lo spazio di archiviazione su cloud viene equiparato a un supporto fisico e sottoposto al cosiddetto “ compenso per copia privata “. Una tassa che esiste da decenni, nata negli anni Ottanta quando era normale duplicare le musicassette, e che ora fa un salto nel futuro. 🔗 Leggi su Screenworld.it

