Finn Balor | Punk mi ha battuto a Belfast ora devo fare lo stesso con lui a Chicago

Finn Balor si prepara a sfidare CM Punk all’Elimination Chamber, con l’obiettivo di conquistare nuovamente il titolo mondiale dei pesi massimi. L’atleta ha già affrontato Punk in passato, e questa volta punta a ribaltare i risultati e portare a casa la vittoria. L’incontro si presenta come uno dei momenti più attesi della competizione, con i fan pronti a seguire ogni mossa.

Finn Balor affronterà CM Punk all’Elimination Chamber con in palio il titolo mondiale dei pesi massimi. In precedenza aveva già affrontato The Best in the World per il titolo, ma non era riuscito a conquistare la vittoria. In vista dell’Elimination Chamber, il membro del The Judgment Day è apparso su ESPN SportsCenter. Durante l’intervista, gli è stato chiesto come si sentisse e cosa avesse imparato dall’incontro di Belfast. Finn Balor ha affermato che, dopo che Punk lo ha battuto sul suo terreno, ora ha intenzione di fare lo stesso con lui a Chicago. “Ho imparato molto da quel primo incontro. Belfast, la mia terra natale, l’Irlanda. Ovviamente ero sul mio terreno e Punk mi ha battuto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

