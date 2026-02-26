fincantieri tra sciopero e consegna

Nuovo battesimo del mare alla Fincantieri: consegnato " Four Seasons I ", il primo yacht da crociera ultra-lusso realizzato nel cantiere di Ancona. Il cantiere dove oggi, dalle 12 alle 14, sono in programma un flash mob e due ore di sciopero, organizzato da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, per ricordare la morte di un operaio nel cantiere del gruppo a Monfalcone. Ieri invece c’è stato l’ennesimo taglio del nastro di una barca da sogno. La nave inaugura un nuovo standard di eccellenza, esclusività e innovazione nel segmento di alta gamma e conferma la capacità di Fincantieri di creare prodotti unici nel loro genere, che superano il tradizionale concetto di yachting ultra-lusso, dando vita a una nuova categoria di ospitalità in cui la maestria cantieristica italiana incontra gli iconici standard Four Seasons. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

