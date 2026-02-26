Filippo Pelati | Minisini mi sussurrò un consiglio all’orecchio Routine più raffinate per coinvolgere il pubblico

Durante l’ultima puntata di Focus, trasmissione disponibile su YouTube, è stato ospite Filippo Pelati, che ha condiviso un aneddoto su Minisini e un consiglio sussurrato all’orecchio. Pelati ha parlato di come si stia lavorando a una routine più sofisticata, pensata per catturare l’attenzione del pubblico e rendere le esibizioni più coinvolgenti.

Filippo Pelati è stato il grande ospite dell’ultima puntata di Focus, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. A soli 18 anni il ferrarese rappresenta già il punto di riferimento del nuoto artistico italiano in campo maschile, dopo il ritiro di Giorgio Minisini, con alle spalle diversi risultati di rilievo anche tra i senior come le due medaglie conquistate la scorsa estate ai Mondiali di Singapore (bronzo nel solo libero e nel doppio misto tecnico). “ Sono reduce dai Campionati Italiani che si sono conclusi in una maniera splendida. È stato un buon modo per iniziare la stagione con due medaglie d’oro: una nel doppio misto con Lucrezia (Ruggiero, ndr) ed una nel singolo libero, entrambi riutilizzando in linea di massima gli esercizi dei Mondiali di Singapore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Filippo Pelati: “Minisini mi sussurrò un consiglio all’orecchio. Routine più raffinate per coinvolgere il pubblico” Leggi anche: FOCUS – NUOTO ARTISTICO | Filippo Pelati: dopo il bronzo mondiale, il peso di crescere Nuoto artistico, Filippo Pelati e Susanna Pedotti in evidenza nelle eliminatore del solo libero agli Assoluti di RiccioneContinuano le prove eliminatorie allo Stadio del Nuoto di Riccione, sede del campionato assoluto invernale di nuoto artistico, in programma fino a...