Fibra ottica dodici diffide del Comune di San Giovanni alle società esecutrici dei lavori

Il Comune di San Giovanni ha inviato dodici diffide alle aziende responsabili dei lavori di posa della fibra ottica, a causa di problemi e danni verificatisi negli ultimi mesi. La decisione arriva dopo molte segnalazioni da parte dei cittadini e delle attività locali, che hanno evidenziato disservizi e inconvenienti legati ai lavori in corso. Le diffide rappresentano un passo formale per richiedere interventi urgenti e risolutivi.

Arezzo, 26 febbraio 2026 – Dodici lettere di diffida sono state inviate dall’Amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno alle società incaricate dei lavori di posa della fibra ottica sul territorio cittadino, a seguito dei numerosi disservizi e danneggiamenti riscontrati negli ultimi mesi. Le comunicazioni, articolate e puntuali nelle richieste, sono indirizzate alle aziende che gestiscono gli interventi – Open Fiber e FiberCop – con l’obiettivo di richiamare con forza l’attenzione sul rispetto delle autorizzazioni rilasciate e del Disciplinare comunale che regola gli interventi sul suolo pubblico. Open Fiber ha avviato i lavori nell’aprile 2025 e, fin dalle prime fasi, sono partiti i controlli da parte degli uffici comunali competenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fibra ottica, dodici diffide del Comune di San Giovanni alle società esecutrici dei lavori Il Comune blocca i lavori per la fibra ottica e denuncia le ditte esecutriciIl Comune di Teverola ha disposto il blocco immediato dei cantieri per la realizzazione della rete in fibra ottica a seguito delle gravi criticità... Verso un futuro digitale: nuova rete in fibra ottica per oltre 180 imprese a San GiovanniInizieranno il 7 gennaio, a cura di Herabit, la digital company del Gruppo Hera, nel Comune di San Giovanni in Marignano, i lavori propedeutici... Danni alle strade dopo la posa della fibra ottica, Comune manda 12 lettere di diffida alle societàSuccede a San Giovanni Valdarno: danneggiamenti al manto stradale ma anche alle infrastrutture esistenti, alla pubblica illuminazione con conseguenti interruzioni del servizio, oltre a danni ai sottos ... arezzonotizie.it Fibra ottica in casaCon la fibra FTTH la connessione arriva dentro casa, garantendo prestazioni elevate. Negli ultimi anni la fibra ottica è diventata una tecnologia sempre più diffusa anche nelle abitazioni private, ... facile.it