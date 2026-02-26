Fibercop e Ingv hanno firmato un accordo per utilizzare la fibra ottica come sensore nel monitoraggio sismico e vulcanico. La collaborazione mira a migliorare le tecniche di rilevamento attraverso l’impiego di tecnologie avanzate. La partnership si inserisce nel quadro delle iniziative per potenziare le capacità di osservazione e analisi del territorio. L’obiettivo è sviluppare strumenti più efficaci per la prevenzione e la gestione delle emergenze.

Un Memorandum d’Intesa (Mou) tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e FiberCop è stato siglato oggi per l’utilizzo della fibra ottica come sensore distribuito per il monitoraggio sismico e vulcanico. FiberCop infatti gestisce l’infrastruttura di rete digitale più estesa e capillare d’Italia e la mette a disposizione dell’Ingv, contribuendo allo sviluppo di sistemi avanzati di sorveglianza geofisica. “La rete di FiberCop è un sistema capillare che abilita la connettività digitale, progettato per garantire comunicazioni affidabili e ad alte prestazioni, e capace di assumere un ruolo ancora più ampio diventando una piattaforma evoluta per il monitoraggio sismico e geofisico”, ha detto Massimo Sarmi, presidente e amministratore delegato di FiberCop. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Fibercop e Ingv insieme per il monitoraggio sismico-vulcanico con fibra. Ecco come

